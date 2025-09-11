 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forsee Power : bonne performance financière semestrielle mais activité réduite au second semestre 2025
11/09/2025

 Chiffre d’affaires de 80,9 M€ au S1 2025, en recul de 4% vs. S1 2024, dans un contexte de marché attentiste et fortement concurrentiel
 EBITDA ajusté en nette hausse à 2,2 M€ (0,8 M€ au S1 2024), taux de marge en hausse de +2 pts
 Position de trésorerie retraitée de 28,4 M€ au 30 juin 2025, intégrant l’augmentation de capital de juin et le financement sur stock réactivé en juillet
 Ajustement des prévisions de chiffre d’affaires 2025 à 120-125 M€ impactant mécaniquement les prévisions à ~ (3) M€ d’EBITDA ajusté
 Mise en œuvre du plan de transformation stratégique « REPOWER27 »
 Réduction du point mort de près de 20 M€ pour revenir à une croissance rentable
 Fort soutien des actionnaires, conforté par un pipeline de 1,2 Md€

Paris, le 11 septembre 2025 - 17h45 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce ses résultats semestriels clos le 30 juin 2025.

