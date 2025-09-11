Forsee Power : bonne performance financière semestrielle mais activité réduite au second semestre 2025

 Chiffre d’affaires de 80,9 M€ au S1 2025, en recul de 4% vs. S1 2024, dans un contexte de marché attentiste et fortement concurrentiel

 EBITDA ajusté en nette hausse à 2,2 M€ (0,8 M€ au S1 2024), taux de marge en hausse de +2 pts

 Position de trésorerie retraitée de 28,4 M€ au 30 juin 2025, intégrant l’augmentation de capital de juin et le financement sur stock réactivé en juillet

 Ajustement des prévisions de chiffre d’affaires 2025 à 120-125 M€ impactant mécaniquement les prévisions à ~ (3) M€ d’EBITDA ajusté

 Mise en œuvre du plan de transformation stratégique « REPOWER27 »

 Réduction du point mort de près de 20 M€ pour revenir à une croissance rentable

 Fort soutien des actionnaires, conforté par un pipeline de 1,2 Md€



Paris, le 11 septembre 2025 - 17h45 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce ses résultats semestriels clos le 30 juin 2025.