Forsee Power atteint ses objectifs financiers 2024 : chiffre d’affaires de 151,8 M€ et EBITDA ajusté positif

- Atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires 2024

Poursuite de la diversification du portefeuille clients sur les marchés et géographies cibles

Premières livraisons de systèmes en Amérique du Nord issus du nouveau site de production

- EBITDA ajusté1 2024 estimé positif2 pour la première fois de l’histoire de la Société : amélioration des marges et maîtrise continue des frais de structure

- Perspectives 2025 : reprise de la dynamique commerciale portée par les marchés du bus et du off-highway



Paris, le 23 janvier 2025 – 07h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2024, données en cours d’audit.



Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare : « Après deux années de très forte croissance, le marché a ralenti sa dynamique en 2024. Forsee Power a poursuivi la diversification de son portefeuille clients avec des acteurs internationaux pour compenser la baisse d’activité avec un de nos clients historiques et délivre une excellente performance avec l’atteinte d’un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et un EBITDA ajusté positif.

Nous abordons donc l’exercice 2025 avec confiance et entendons renouer avec une trajectoire de croissance tout en poursuivant l’amélioration de notre profil de rentabilité ».