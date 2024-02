Forsee Power apporte une précision sur le franchissement de seuil technique de la société Mitsui & Co, Ltd

Paris, le 12 février 2024 – 17h45 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, fournit des éclaircissements concernant le franchissement technique de seuil par la société Mitsui & Co, Ltd.



Mitsui & Co, Ltd a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 février 2024, le seuil de 25% des droits de vote de la société et détenir 19 064 883 actions FORSEE POWER représentant 21 129 766 droits de vote, soit 26,65% du capital et 23,97% des droits de vote de la société . Ce franchissement de seuil à la baisse ne résulte aucunement d’un désengagement au capital de Mitsui & Co, Ltd. Il s’agit d’un franchissement de seuil technique résultant de la perte de droits de vote double consécutive à la mise au porteur, par anticipation, d’une partie de leurs titres FORSEE POWER dans l’objectif que Mitsui & Co, Ltd ne dépasse pas le seuil des 30% des droits de vote lequel génèrerait le dépôt d’une offre publique obligatoire. Cette conversion au porteur ne résulte aucunement d’une décision stratégique.



