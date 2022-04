Forsee Power annonce ses résultats 2021 : accélération de la dynamique commerciale, déploiement du plan industriel et renforcement de la capacité financière

Webinaire présentation des résultats | 7 avril 2022 à 10h00 CEST

 Surperformance de l’objectif de revenus 2021 à 72,4 M€ (+17%)

 Déploiement de la feuille de route opérationnelle

o Démarche de prospection engagée aux Etats-Unis, démarrage de l’activité prévu d’ici fin 2022

o Extension de la gamme de produits et de l’offre de services

o Projets de développement sur les marchés des véhicules non routiers et ferroviaires

 Renforcement de la structure financière grâce au succès de l’introduction en bourse : position de trésorerie de 70,8 M€ à fin décembre 2021

 Confirmation des objectifs financiers à long terme présentés à l’IPO



Paris, le 6 avril 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui ses résultats financiers 2021, arrêtés par le Conseil d’administration du 6 avril 2022.



