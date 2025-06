Forsee Power annonce le lancement d’une augmentation de capital par voie d’offre au public et avec un délai de priorité à titre irréductible et réductible, au bénéfice des actionnaires d’un montant initial de 20 M€ sécurisée par des engagements d’actionnaires représentant jusqu’à 17,5 M€

 Le montant initial de l’augmentation de capital pourra être porté jusqu’à 23 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension



 Délai de priorité et période de souscription à l’offre : du 6 juin 2025 au 17 juin 2025 (inclus) à 17 heures (heure de Paris)



 Prix de souscription par action nouvelle fixé à 0,41 euro



 De nouveaux financements et une renégociation de la dette BEI pour un montant global de plus de 50 M€ à l’issue de l’augmentation de capital





