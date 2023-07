Forsee Power annonce la nomination de Rémi Fusté en qualité de Vice-Président Après-Vente et Satisfaction client

Paris, le 21 juillet 2023 – 07h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, annonce la nomination de Rémi Fusté au poste de Vice-Président du département Après-Vente et Satisfaction client. Il rejoint également le comité exécutif du Groupe.



« Je me réjouis de rejoindre Forsee Power en tant que Vice-Président Aftermarket et Satisfaction client. L’industrialisation de systèmes de batteries disruptifs et l’attrait pour une mobilité électrique durable sont deux atouts qui m’ont convaincu de rejoindre le Groupe afin d’accompagner les besoins de ses clients post-ventes. Je connais particulièrement les problématiques industrielles et les enjeux qualité et je suis impatient d’aller à leur rencontre avec toute l’équipe du département » déclare Rémi Fusté.



