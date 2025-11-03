Forsee Power annonce la nomination de Philippe Platon en qualité de Chief Financial Officer

Paris, le 3 novembre 2025 – 18h00 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce la nomination de Philippe Platon au poste de Chief Financial Officer.



Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique RePower27 qui vise à transformer et à renforcer la performance financière du Groupe, à optimiser ses processus internes et à garantir la stabilité nécessaire à son développement sur des marchés en profonde mutation mais en croissance durable.



Diplômé de HEC, Philippe Platon a plus de 30 ans d’expérience en finance, dont 20 ans dans l’industrie et 10 ans au sein d’environnements technologiques en forte croissance.



Doté d’une solide expertise dans le pilotage de la performance et de la transformation, Philippe Platon apporte une connaissance reconnue dans la structuration d’organisations en croissance. Son savoir-faire couvre l’ensemble des leviers financiers et opérationnels, tels que la planification, la trésorerie, le financement, le contrôle interne, les fusions-acquisitions et le développement des équipes, qu’il mettra au service de la création de valeur durable de Forsee Power.