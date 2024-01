Forsee Power annonce la nomination de Franck Meyer au poste de Directeur administratif et financier

Paris, le 8 janvier 2024 – 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, annonce la nomination de Franck Meyer au poste de Directeur administratif et financier. Il rejoint également le Comité exécutif du Groupe.



Diplômé d’Audencia et de l’INSEAD, Franck Meyer a plus de 20 ans d'expérience en finance à l’international dans le secteur de l’énergie et de l’industrie. Avant de rejoindre Forsee Power, il a occupé pendant 5 années le poste de Chief Financial Officer au sein de la société Akuo, société spécialisée dans le développement et l’exploitation de parcs d’énergies renouvelables.



Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power, déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir Franck Meyer au sein de Forsee Power en tant que CFO. Son expertise financière dans un contexte international complexe et son expérience dans le domaine des énergies durables nous seront très utiles pour réaliser nos objectifs, notamment l’accélération de notre trajectoire vers une croissance rentable. »



« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre un groupe industriel aussi dynamique que Forsee Power. La raison d’être de Forsee Power, participer à la décarbonation du transport mondial, est en parfaite adéquation avec mes convictions profondes et notamment la nécessité d’offrir des solutions de mobilité plus propres. » conclut Franck Meyer.