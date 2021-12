FORSEE POWER annonce la couverture de son titre par Berenberg, Kepler Cheuvreux et Gilbert Dupont

Paris, le 15 décembre 2021 – 17h45 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, a le plaisir d'annoncer l'initiation de la couverture de son titre par Berenberg, Kepler Cheuvreux et Gilbert Dupont.



Avec une étude intitulée « Potential to electrify the market », Berenberg initie la couverture de Forsee Power avec une recommandation à l’achat.



Kepler Cheuvreux a entamé le suivi du titre en recommandant l’achat du titre dans une étude d’initiation intitulée « Forseeable electric growth ».



La couverture du titre Forsee Power est également assurée par Gilbert Dupont, Groupe Société Générale, suite à la publication d’une étude « Power of E-mobility » recommandant l’achat du titre.



Prochaine publication financière : Chiffre d’affaires 2021 - 17 février 2022 avant ouverture des marchés.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu