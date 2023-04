Forsee Power annonce l’approbation par l’AMF du prospectus relatif à son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité de trois jours à titre irréductible des actionnaires, d’un montant d'environ 50 millions d'euros, susceptible d’être porté à un montant maximum de 54,71 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension



- Approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à cette augmentation de capital et mise à disposition du public

- Ouverture du délai de priorité et de l’offre au public jusqu’au 28 avril 2023 (inclus) à 17 heures (heure de Paris)

- Prix de souscription de 2,79 euros par action nouvelle