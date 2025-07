Forsee Power affiche un chiffre d’affaires semestriel de 80,8 M€ au S1 2025

 Chiffre d’affaires du T2 2025 à 43,7 M€, en hausse de +38 % par rapport au T2 2024



 Poursuite de la diversification du portefeuille clients et extension de l’activité vers de nouveaux marchés géographiques : Australie, Turquie, Etats-Unis





Paris, le 17 juillet 2025 - 7h30 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos le 30 juin 2025 .



Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power, déclare : « Les six derniers mois ont été marqués par un environnement de marché contrasté : visibilité limitée sur certains segments et attentisme persistant chez plusieurs clients mais aussi par une montée en puissance de la concurrence asiatique. Dans ce contexte, Forsee Power a poursuivi sa stratégie de diversification vers des marchés à plus forte valeur ajoutée. Grâce à l’engagement sans faille de nos équipes et au soutien renouvelé de nos actionnaires, confirmé par la réalisation de l’augmentation de capital du mois de juin 2025, nous abordons la seconde moitié de l’année, sur laquelle la visibilité est très réduite et sur des marchés moroses et concurrentiels, avec détermination et pragmatisme, pleinement mobilisés pour préparer les prochaines étapes de notre développement. »