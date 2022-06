Forsee Power accompagne le déploiement des flottes de bus électriques avec son offre Forsee Power Services

A l’occasion du salon European Mobility Expo, Forsee Power présentera le 8 juin à 12h sur son stand C16 son offre de services, notamment pour l’appel à projet « Ecosystèmes des véhicules lourds électriques »



Paris, le 7 juin 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour une électromobilité durable présente son offre de services d’accompagnement permettant de faciliter la transition énergétique des collectivités, opérateurs de transport et constructeurs de bus.



A l’occasion du salon dédié au transport public, European Mobility Expo du 7 au 9 juin à Paris Porte de Versailles, Forsee Power dévoile pour la première fois son offre innovante de services sur-mesure,

complémentaire de ses solutions batteries pour le transport lourd.



« Dans le cadre de cet appel d’offres, Forsee Power propose une offre de services sur-mesure avec des études amont TCO et environnementale, des études d’opportunité, un regroupement des offres de subventions et un accompagnement personnalisé selon le besoin. En proposant l’offre TCO et environnementale gratuitement et sans engagement, il n’y a aucun risque pour la collectivité qui s’interroge sur le déploiement de flottes de bus électriques » déclare Vincent Gautier, Directeur des investissements chez Forsee Power.