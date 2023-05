Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee: partenariat avec MTB autour du rétrofit de bus information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 18:27









(CercleFinance.com) - Forsee Power et MTB Transit Solutions, l'un des principaux spécialistes nord-américains de la réparation et de la rénovation de bus, annoncent leur partenariat pour le rétrofit de bus en Amérique du Nord.



Dans ce cadre, Forsee Power fournira des systèmes de batteries à MTB pour convertir des bus diesel en véhicules électriques.



Le premier projet de rétrofit au Canada a été lancé le mois dernier par la ville de Milton qui a annoncé son programme d'autobus électriques nommant MTB pour convertir une partie de sa flotte.



'MTB s'appuie sur une connaissance approfondie de la structure des véhicules pour convertir les bus diesel en bus électriques', précise Forsee.





