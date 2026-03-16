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Forgent Power Solutions bondit après les résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions FPS.N augmentent de 14,2 % à 35,36 dollars

** Les revenus du 2ème trimestre augmentent de 69% par rapport à l'année précédente pour atteindre 296 millions de dollars

** Bénéfice net ajusté de 35,5 millions de dollars, contre 21,4 millions de dollars il y a un an

** Prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 entre 1,28 et 1,33 milliards de dollars

** Neuf analystes sur dix considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", un "maintien"; le PT médian est de 44 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, FPS a augmenté de 34,8 % depuis ses débuts le 5 février

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