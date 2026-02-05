Forgent Power chute de 3,7 % à ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars aux États-Unis

(Correction de la valorisation à près de 8 milliards de dollars, au lieu de 8,2 milliards de dollars environ)

Les actions de Forgent Power Solutions

FPS.N ont chuté de 3,7 % lors de leur entrée à la Bourse de New York jeudi, évaluant le fabricant d'équipements électriques à près de 8 milliards de dollars.