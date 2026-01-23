FOREX-Le yen subit deux hausses soudaines alors que les spéculations sur les vérifications de taux se multiplient

Le yen est volatil alors que les marchés spéculent sur les vérifications de taux

La Banque du Japon maintient ses taux

Les ventes de dollars restent intactes alors que la saga du Groenland se poursuit

Trump vante l'accord d'accès total au Groenland avec l'Otan

(Mise à jour concernant les échanges tardifs aux États-Unis) par Hannah Lang

Le yen a été volatile vendredi, avec deux pics soudains qui ont fait spéculer le marché que les autorités avaient effectué une vérification des taux , souvent un précurseur de l'intervention.

Le yen JPY= s'affichait en hausse pour la dernière fois à 155,855 pour un dollar .

Les traders sont attentifs à la perspective d'une intervention de Tokyo pour enrayer la chute de la monnaie japonaise après que le yen s'est affaibli jusqu'à 159,2 pour un dollar, proche des plus bas de 18 mois, lors d'une conférence de presse du Gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, après que la BOJ a maintenu ses taux .

"Étant donné l'absence de nouvelles, la seule chose que je vois vraiment est ce sentiment baissier sous-jacent et cette peur de l'intervention, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Capital Markets.

Peu après la conférence de presse d'Ueda, le yen s'est soudainement raffermi pour atteindre 157,3 pour un dollar, même si le consensus général du marché était que les autorités n'étaient pas intervenues directement, mais avaient procédé à des vérifications de taux auprès des banques. Une vérification de taux, qui consiste à demander quel prix elles obtiendraient si elles intervenaient , est un moyen pour les autorités japonaises de signaler qu'elles sont prêtes à entrer sur le marché.

"Nous sommes en fin de semaine... et personne ne sait exactement ce qui se passe. Je pense que c'est ce qui rend ce mouvement un peu plus tendu", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull.

Le yen a subi une pression incessante depuis que Sanae Takaichi a pris ses fonctions de Première ministre du Japon en octobre, chutant de plus de 4 % en raison des préoccupations budgétaires et s'approchant des niveaux qui ont suscité des avertissements verbaux et des craintes d'intervention.

La déroute du marché obligataire cette semaine a mis en évidence la nervosité des investisseurs concernant la situation budgétaire du Japon, alors que Takaichi convoquait des élections anticipées pour février et promettait des réductions d'impôts, ce qui a propulsé les rendements des obligations d'État japonaises à des sommets inégalés. Ils se sont quelque peu redressés depuis, mais les investisseurs restent frileux.

PRESSION DE VENTE SUR LE DOLLAR

Ailleurs, le dollar était sur le point de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin, les tensions géopolitiques ayant déstabilisé les investisseurs.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il avait obtenu l'accès des États-Unis au Groenland dans le cadre d'un accord avec l'OTAN, alors qu'il a renoncé à ses menaces tarifaires contre l'Europe et a exclu de prendre le territoire autonome du Danemark par la force.

Le dollar a fait les frais de l'angoisse des investisseurs sur les marchés des devises, les actifs américains ayant été mis à mal en début de semaine dans un contexte d'intensification des tensions géopolitiques, ce qui a ravivé les discussions sur le commerce "Sell America" qui a émergé dans le sillage des prélèvements radicaux de Trump le jour de la libération en avril dernier.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six unités, s'affichait en baisse à 97,571. Il se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de plus de 1%, la plus forte depuis juin.

L'euro EUR= s'affichait en hausse de 0,5% à 1,181$, et se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 1%. Le gouvernement français a survécu vendredi à deux votes de défiance, et d'autres sont attendus après que le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré qu'il invoquait la constitution pour forcer la partie des dépenses du projet de loi de finances 2026 à passer par le parlement.

Pendant ce temps, la livre sterling GBP= s'affichait pour la dernière fois à 1,362$. Les données publiées vendredi ont montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de manière inattendue en décembre, mais cela a eu peu d'effet sur la livre.