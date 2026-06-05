FOREX-Le dollar se raffermit après la publication de chiffres solides sur l'emploi aux États-Unis, poussant le yen au-delà du seuil des 160

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* Le yen atteint 160 pour un dollar, mettant à l'épreuve la tolérance à l'intervention

* Le dollar et le pétrole devraient afficher une hausse hebdomadaire en raison des tensions dans le Golfe

* Les emplois non agricoles américains en mai ont largement dépassé les attentes

(Mise à jour avec les échanges matinaux aux États-Unis) par Hannah Lang et Amanda Cooper

Le dollar s'est raffermi vendredi après que l'économie américaine a enregistré un nouveau mois de forte croissance de l'emploi en mai.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 172.000 le mois dernier, a indiqué vendredi le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail dans son rapport sur l'emploi très suivi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 85.000 emplois, après une augmentation de 115.000 en avril.

Ce chiffre a entraîné une forte hausse du dollar face au yen, qui a testé cette semaine la barre des 160 yens pour un dollar, suscitant de vives mises en garde de la part des responsables japonais alors que les tensions au Moyen-Orient ont alimenté la demande de valeurs refuges.

Le yen JPY= était en baisse de 0,05% face au dollar, à 160,115. Il s'apprêtait à enregistrer une quatrième semaine consécutive de baisse face au dollar, après avoir effacé les gains liés aux achats officiels fin avril et début mai.

La barre des 160 yens pour un dollar a déjà déclenché des interventions par le passé et son approche a incité la ministre des Finances Satsuki Katayama à lancer un nouvel avertissement, affirmant que le Japon était prêt à réagir à tout moment et se réservait le droit de prendre des "mesures décisives" contre une volatilité excessive.

La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt ce mois-ci, les coûts d'importation d'énergie plus élevés venant s'ajouter aux pressions sur les prix. Les marchés monétaires anticipent également une deuxième hausse d'ici la fin de l'année.

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Selon l'outil FedWatch de CME, les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed laisse ses taux inchangés lors de sa réunion de ce mois-ci.

"La barre est très haute pour que la Fed change de cap, et je ne pense pas que cela suffise", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex. "Je pense toujours qu'il y a de bonnes chances d'une hausse avant la fin de l'année, mais il faudra voir."

L'euro EUR= a chuté après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, et était en baisse de 0,29% à 1,1575 $, malgré des anticipations allant jusqu'à trois hausses de taux de la Banque centrale européenne cette année. La livre sterling

GBP=D3 a reculé de 0,12% à 1,34 $.

"Du point de vue de l'euro, la persistance de prix élevés de l'énergie continue de peser sur l'activité dans la zone euro", a déclaré Jeremy Stretch, responsable des devises du G10 chez CIBC Capital Markets.

LES HOSTILITÉS DANS LE GOLFE SOUTIENNENT LA DEMANDE DE DOLLAR

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse, et la reprise des hostilités cette semaine a maintenu le prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril, augmentant les risques pour la croissance mondiale .

Vendredi, l’Iran a réaffirmé son soutien à son allié libanais, le Hezbollah, et a exigé qu’Israël se retire du sud du Liban, soulignant les complications auxquelles se heurte un accord provisoire visant à mettre fin au conflit plus large entre les États-Unis et l’Iran.

L'Iran a fait d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah une condition préalable à tout accord de paix avec Washington visant à résoudre la guerre régionale, qui en est désormais à son quatrième mois, et à relancer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

"On revient à la case départ en ce qui concerne la reprise des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran", a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation, dans une note de recherche. "Mais, comme c'est le cas depuis la fin du mois de mars, les investisseurs ont choisi de faire abstraction des hostilités actuelles en partant du principe que la guerre prendra bientôt fin."

Le dollar s'est démarqué sur le marché des changes cette semaine, progressant d'environ 0,4% face à un panier de devises majeures =USD et d'environ 1,3% au cours du mois dernier. Il a été soutenu par des données américaines solides, les anticipations de hausses des taux de la Réserve fédérale et la demande de valeurs refuges, dans un contexte d'inquiétudes quant à l'impact de la hausse des prix de l'énergie – due à la fermeture du détroit d'Ormuz – sur les importateurs tels que la zone euro, le Japon et la Chine.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= s'apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire de 15% après avoir atteint son plus bas niveau depuis février. Il reculait de 3,74% à 61.211 dollars.