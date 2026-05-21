FOREX-Le dollar se raffermit alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper le prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar s'apprécie alors qu'une information selon laquelle le dirigeant iranien souhaiterait que l'uranium enrichi reste dans le pays stimule la demande de pétrole et d'actifs refuges

* Les marchés espéraient une fin prochaine de la guerre avec l'Iran après les déclarations de Trump mercredi

* L'euro et la livre sterling reculent en raison de données économiques décevantes

(Modification du paragraphe 1, mise à jour des cours, ajout de citations d'économistes) par Kevin Buckland et Lucy Raitano

Le dollar américain s'est raffermi jeudi après que Reuters a rapporté que le guide suprême iranien avait émis une directive stipulant que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne devait pas être expédié à l'étranger, ce qui pourrait compliquer les négociations visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le dollar a tendance à s'apprécier lorsque les tensions s'exacerbent au Moyen-Orient, car la hausse des prix du pétrole pèse sur les économies dépendantes du pétrole telles que le Japon et la zone euro, tandis que la demande de valeur refuge pour le billet vert augmente.

Le dollar a progressé de 0,2% face au yen, à 159,110 yens, après avoir reculé pour la première fois en huit séances face au yen JPY= mercredi.

Le président américain Donald Trump avait déclaré mercredi que les négociations avec Téhéran en étaient à leur phase finale, tout en mettant en garde contre de nouvelles attaques si l'Iran n'acceptait pas un accord.

L'indice du dollar =USD est resté globalement stable jusqu'à présent en mai, ne progressant que de 0,1%, les marchés des devises dans leur ensemble étant relativement calmes malgré le choc des prix de l'énergie ces dernières semaines.

“Le marché espère déjà qu'un accord rapide sera conclu pour mettre fin au conflit”, a déclaré Lee Hardman, économiste principal en devises chez MUFG, ajoutant qu'un tel scénario serait initialement négatif pour le dollar.

Toutefois, les prix de l'énergie pourraient avoir des répercussions économiques plus importantes, a-t-il déclaré, ajoutant: “Il existe toujours un risque significatif que la situation empire avant de s'améliorer.”

Par ailleurs, Junko Koeda, membre du comité de politique monétairede la Banque du Japon, a apporté un soutien au yen par des commentaires “hawkish” jeudi, déclarant dans un discours que la banque centrale devait continuer à relever ses taux alors que l'inflation sous-jacente se situait déjà autour de l'objectif de 2%.

L'euro EUR= a reculé de 0,26% à 1,15935 dollar, après avoir chuté mercredi à son plus bas niveau depuis le 7 avril, à 1,1583 dollar, avantde rebondir.

L'activité économique dans la zone euro a connu en mai sa plus forte contraction en plus de deux ans et demi, alors que la flambée des coûts de la vie due à la guerre a pesé sur la demande de services à travers l'Europe et que les entreprises ont accéléré les licenciements, ont montré des enquêtes publiées jeudi.

“Tout bien considéré, rien ici ne devrait dissuader le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne de ses projets de hausse des taux de 25 points de base en juin, ni apaiser les inquiétudes concernant les risques de récession”, a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics, en référence aux données de l'indice PMI de la zone euro.

Les traders tablaient toujours pleinement sur deux hausses de taux de la BCE et attribuaient une probabilité supérieure à 50% à un troisième resserrement d'ici la fin de l'année.

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La livre sterling GBP= a reculé de 0,4% face au dollar, à 1,34334 $, après la publication de PMI moins bons que prévu.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a progressé de 0,2% à 99,365, en recul par rapport à son pic de 99,472 atteint mercredi, son plus haut niveau depuis le 7 avril.

“Les flux vers les "valeurs refuges" se sont inversés en raison des nouvelles positives concernant la guerre en Iran”, a écrit Joseph Capurso, responsable des opérations de change à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note adressée à ses clients.

Dans le même temps, “bien que les États-Unis aient des motivations politiques internes pour rechercher la paix, nous ne serions pas surpris si le président Trump choisissait une escalade militaire pour gagner en influence dans les négociations”, a-t-il déclaré.

L'attention des marchés s'est portée sur l'impact inflationniste potentiel de la hausse des prix de l'énergie, alors que le détroit d'Ormuz reste largement fermé à la navigation.

Dans une note, les analystes de change de la Commerzbank ont indiqué que de nombreuses banques centrales pourraient qualifier le choc inflationniste de transitoire si le détroit s’ouvrait dans les prochains jours, mais que cela serait erroné car cela ne tiendrait pas compte de la perte de pouvoir d’achat.

“Par conséquent, les devises devraient s'en trouver favorisées dans les pays où la banque centrale tarde à qualifier les hausses de prix de transitoires, mais pourrait néanmoins resserrer sa politique monétaire”, ont-ils écrit.

Les comptes rendus de la réunion d'avril de la Réserve fédérale, publiés mercredi, ont révélé les inquiétudes croissantes des responsables concernant l'inflation, un nombre croissant d'entre eux étant ouverts à la possibilité de devoir relever les taux d'intérêt. Ailleurs, le dollar australien a reculé après une hausse surprise du taux de chômage , qui a atteint son plus haut niveau depuis 2021, ce qui a affaibli les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt .

Le AUD= dollar australien a reculé de 0,4% à 0,7124 $, les traders ayant revu à la baisse leurs paris sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale australienne cette année.

“Notre prévision selon laquelle la RBA marquera une pause lors de sa réunion de politique monétaire de juin est désormais très probable”, a écrit Ryan Wells, économiste chez Westpac, dans un rapport de recherche.

“Néanmoins, la préoccupation la plus immédiate et la plus urgente pour la RBA reste l'inflation. Nous continuons de penser que la RBA reprendra ses hausses de taux directeur lorsque l'ampleur et le rythme de répercussion du choc des prix de l'énergie seront connus.” Le BTC= bitcoin a reculé de 0,75% à 77 109dollars .