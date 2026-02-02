FOREX-Le dollar progresse grâce à des flux de valeurs sûres et à des données américaines solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le dollar progresse globalement; l'euro recule à partir du niveau de 1,20 dollar

L'industrie manufacturière américaine a rebondi en janvier

La fermeture partielle de l'économie retarde la publication des chiffres de l'emploi non agricole

La chute des métaux précieux ébranle l'ensemble des marchés

Le yen reste stable, le LDP devrait remporter une large victoire lors des prochaines élections

(Mise à jour de l'après-midi américain; ajout d'un retard dans les données sur l'emploi, commentaires du marché dans les paragraphes 3-5, 12) par Laura Matthews

Le dollar a progressé par rapport aux principales paires lundi, alors que la chute des métaux précieux a déclenché une fuite vers la sécurité et que les investisseurs continuent de réfléchir à ce que pourrait être la Réserve fédérale sous Kevin Warsh . Le billet vert a étendu ses gains après que les données manufacturières américaines aient montré un retour à la croissance en janvier , bien que les tarifs douaniers aient augmenté les prix des matières premières et mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement. Le dollar n'a pas été perturbé par la déclaration du Bureau américain des statistiques du travail, lundi, selon laquelle la fermeture partielle du gouvernement retarderait la publication du rapport sur l'emploi de janvier, très surveillé, qui devait être publié ce vendredi. "Les marchés recommencent à naviguer sans avoir une vision claire des conditions sous-jacentes des marchés du travail américains", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef chez Corpay à Toronto.

"Cette fermeture devrait être heureusement brève, ce qui limitera l'impact sur les attentes en matière de politique monétaire et sur l'activité commerciale en général. À mesure que les investisseurs s'habituent au dysfonctionnement du gouvernement américain, le dollar perd de son attrait en tant que valeur refuge." Les monnaies liées aux matières premières ont été les plus touchées par les pressions à la vente dans ce qui semble être un début de semaine nerveux, rempli de réunions de banques centrales et de données économiques de premier plan, ainsi que d'une élection au Japon. Le yen JPY= est revenu sur le devant de la scène après que le Premier ministre japonais Sanae Takaichi ait évoqué les avantages d'un yen plus faible dans un discours de campagne en fin de semaine, sur un ton en désaccord avec son ministère des finances qui a travaillé pour endiguer les baisses du yen.

LE CHOIX DE LA FED A STIMULÉ LE DOLLAR VENDREDI Le dollar s'est redressé vendredi après que le président américain Donald Trump a nommé Warsh comme prochain président de la Fed. Les analystes estiment que M. Warsh sera moins enclin à préconiser des baisses de taux rapides et généralisées que d'autres candidats qui étaient en lice, bien qu'il ait semblé plus dovish que l'actuel président Jerome Powell. Contre un panier de devises, le dollar =USD a augmenté de 0,44% à 97,64.

Les prix du marché continuent d'indiquer deux réductions des taux de la Fed cette année, avec un mouvement considéré comme improbable avant juin, lorsque Warsh serait président s'il est confirmé par le Sénat. 0#USDIRPR . "Le dollar termine en force et les indicateurs de momentum donnent beaucoup de place pour des gains supplémentaires", a déclaré Marc Chandler, stratégiste en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York. L'euro EUR= a encore reculé depuis le niveau de 1,20 $, perdant 0,53 % à 1,1788 $, tandis que la livre sterling GBP= a chuté de 0,19 % à 1,3661$. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient toutes deux maintenir leurs taux directeurs lors de l'annonce de leurs dernières décisions jeudi.

LES MONNAIES DES MATIÈRES PREMIÈRES SONT FAIBLES Les devises des économies les plus exposées aux prix des matières premières et au sentiment de risque sont restées faibles lundi. Le dollar australien AUD= a baissé de 0,22% à 0,6944$, avant la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux mardi, même si l'on s'attend à ce qu'elle annonce une hausse. Le dollar kiwi NZD= a baissé de 0,35% à 0,5997 dollar, tandis que le dollar canadien CAD= s'est affaibli de 0,5% à 1,369 dollar canadien.

AFFAIBLISSEMENT DU YEN Face au yen japonais JPY= , le dollar a progressé de 0,57% à 155,64 lundi, en raison des attentes selon lesquelles le parti de Takaichi remporterait une victoire écrasante lors des prochaines élections à la chambre basse. Un sondage réalisé par le journal Asahi a indiqué que le Parti libéral démocrate est susceptible de dépasser largement la majorité de 233 sièges sur 465 à la chambre basse. Les investisseurs ont vendu le yen et les obligations d'État japonaises à l'approche des élections, car ils s'attendent à une politique budgétaire plus expansionniste si Takaichi remporte un mandat fort, et que les réductions d'impôts proposées par son parti pèseraient encore plus sur les finances publiques déjà tendues. Néanmoins, le yen en difficulté a trouvé un plancher récemment, les traders restant attentifs à la perspective d'une intervention coordonnée des États-Unis et du Japon sur le marché des changes, après que les discussions sur les contrôles de taux des deux côtés à la fin du mois dernier aient fait grimper la monnaie.