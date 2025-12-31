FOREX-Le dollar en berne, le yen en demi-teinte en 2025, mais l'euro brille

Les baisses de taux, les inquiétudes budgétaires et les tarifs douaniers de Trump pèsent sur le dollar

La stratégie de "vente du dollar" reste d'actualité, les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed persistant

Le yen s'éloigne de ses plus bas niveaux, mais les craintes d'intervention persistent

Le dollar américain a légèrement progressé mercredi, mais se dirigeait toujours vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2017, alors que les réductions de taux d'intérêt, les inquiétudes budgétaires et la politique commerciale erratique des États-Unis sous la présidence de Donald Trump ont influencé les marchés des changes en 2025 .

Ces thèmes devraient perdurer en 2026 , ce qui suggère que la mauvaise performance du dollar pourrait se prolonger et sous-tendre le comportement de certains de ses pairs, y compris l'euro et la livre sterling, qui ont enregistré des gains significatifs cette année.

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale sous l'administration Donald Trump restent au centre de l'attention, ce qui ne fait qu'aggraver les difficultés du dollar. Donald Trump a déclaré qu'il prévoyait d'annoncer son choix pour le prochain président de la Fed en janvier, en remplacement de Jerome Powell dont le mandat se termine en mai et qui a fait l'objet de critiques constantes de la part du président.

Cette toile de fond a maintenu la stratégie de "vente du dollar" fermement en place, les positions restant nettes vendeuses depuis avril, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission.

L'euro EUR= était en baisse de 0,1 % à 1,1736 $ et la livre GBP= s'est échangée pour la dernière fois contre 1,3434 $ lors du dernier jour de transactions de l'année. Ces deux monnaies sont sur le point de connaître leur plus forte progression annuelle depuis huit ans par rapport à la monnaie américaine.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités majeures, était à 98,35, ajoutant à ses gains de mardi. L'indice a baissé de 9,4 % en 2025 alors que l'euro a bondi de 13,4 % et la livre a gagné 7,5 %.

D'autres devises européennes ont également progressé en 2025. Le franc suisse CHF= a augmenté de 14 % et la couronne suédoise de 20 %.

Prashant Newnaha, stratégiste senior pour les taux en Asie-Pacifique chez TD Securities, a déclaré que la thèse baissière du dollar pour 2026 reste une vue largement partagée, les positions "short" sur le dollar face à l'euro et au dollar australien devant être performantes.

Le billet vert a été quelque peu stimulé lors de la session précédente après que le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed a montré de profondes divisions parmi les décideurs politiques alors qu'ils avaient réduit les taux plus tôt ce mois-ci.

Les économistes de Barclays ont noté que certains décideurs politiques ont suggéré qu'il serait approprié de maintenir les taux inchangés pendant "un certain temps".

"Bien que cela n'empêche certainement pas le comité de réduire les taux en janvier, cela suggère un soutien limité pour une nouvelle réduction, en l'absence d'une nouvelle détérioration des conditions du marché du travail", ont-ils déclaré dans une note.

Les opérateurs tablent sur deux baisses pour 2026, bien que la banque centrale elle-même n'en ait prévu qu'une seule l'année prochaine.

La faiblesse du dollar en 2025 a permis à de nombreuses grandes monnaies et aux marchés émergents d'enregistrer des gains importants cette année.

Le yuan chinois CNY=CFXS a franchi le niveau psychologique clé de sept pour un dollar mardi pour la première fois en deux ans et demi, défiant les directives plus faibles de la banque centrale. La monnaie a augmenté de 4,4 % au cours de l'année, sa plus forte progression depuis 2020.

LE YEN FRAGILE EST UNE EXCEPTION

Le yen japonais JPY= est l'une des rares devises à ne pas avoir profité de la faiblesse du dollar en 2025, restant globalement stable même si la Banque du Japon a relevé ses taux à deux reprises au cours de l'année, une fois en janvier et ensuite au début de ce mois.

Mercredi, le yen était un peu plus faible, à 156,61 pour un dollar américain, restant proche des niveaux qui ont suscité des craintes d'intervention et de sévères coups de gueule de la part des responsables à Tokyo.

Les investisseurs ont été déçus par la lenteur et la prudence du resserrement monétaire, la position longue sur le yen, importante en avril, s'étant complètement inversée à la fin de l'année.

Selon les stratèges de la MUFG, les conditions d'un retracement à la baisse du dollar-yen devraient se matérialiser à l'approche de 2026, ajoutant: " Plus les rendements américains baissent, plus le yen a de chances de retrouver son statut de valeur refuge."

Le dollar australien AUD= , sensible au risque, a atteint pour la dernière fois 0,66965 $, s'apprêtant à faire un bond de plus de 8 % sur l'année, sa meilleure performance annuelle depuis 2020. Le dollar néo-zélandais NZD= s'est légèrement replié à 0,57875 dollar, mais il devrait augmenter de 3,4 % sur l'année, mettant fin à une série de quatre années de pertes.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, le bitcoin BTC= devrait terminer l'année en baisse de 5,5 %, sa première baisse annuelle depuis 2022. Son dernier cours était de 88 583 dollars, soit une baisse de 30 % par rapport au record de 126 223 dollars atteint en octobre.