FOREX-Le dollar en baisse alors que les marchés gardent espoir au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar recule, l'euro profite de la baisse du prix du pétrole

* Les marchés attendent plus de précisions sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran

* Le yen soutenu par le risque d'une intervention japonaise

* La hausse des taux de la Norges Bank stimule la couronne

(Le point après la séance matinale en Europe) par Alun John

Le dollar est resté sur la défensive jeudi, les espoirs d'une désescalade dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis ayant soutenu les devises exposées au pétrole, tandis que Tokyo a repris ses interventions verbales en faveur du yen, incitant les spéculateurs à la prudence.

Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord limité et temporaire visant à mettre fin à leur guerre, ont déclaré des sources et des responsables, avec un projet de cadre qui mettrait un terme aux combats mais laisserait les questions les plus controversées en suspens.

Les informations faisant état de progrès possibles ont soutenu les marchés boursiers et obligataires mondiaux depuis mercredi, tout en pesant sur le dollar face à la plupart des principales devises.

Cette dynamique s'est poursuivie jeudi, bien que de manière plus modérée.

L'euro a progressé de 0,1 % sur la journée à 1,1763 $ après avoir gagné 0,47 % mercredi, tandis que la livre sterling a augmenté de 0,13 % à 1,3615 $ après avoir rebondi de 0,4 % la veille. EUR= GBP=

"Tout le monde reste très concentré sur le Moyen-Orient et l'état d'avancement des négociations, mais en réalité, nous n'en savons tout simplement rien . Les marchés reflètent le fait que la chose la plus simple est d'attendre de voir ce qui va se passer", a déclaré Nick Rees, responsable de la stratégie macroéconomique chez Monex Europe.

Les cours du pétrole ont continué de refléter certains espoirs d'une désescalade qui pourrait permettre la reprise des exportations depuis le Golfe. Le contrat à terme de référence sur le Brent pour juin s'établissait à 98,6 dollars le baril, bien en deçà de ses récents sommets, mais également bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre. O/R

Le yen japonais s'est également légèrement raffermi à 156,21 pour un dollar, après s'être fortement apprécié mercredi sur fond de spéculations selon lesquelles les autorités japonaises seraient à nouveau intervenues sur les marchés pour acheter leur monnaie.

Le Japon aurait dépensé jusqu’à 5 010 milliards de yens (32,06 milliards de dollars) dans le cadre de ses derniers efforts pour soutenir sa monnaie en difficulté , ont indiqué jeudi les données de la banque centrale, signalant des interventions répétées sur les marchés.

Le principal responsable japonais des questions monétaires , Atsushi Mimura, a déclaré séparément jeudi que le pays n'était pas soumis à des restrictions en matière d'intervention.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, rencontrera la Première ministrejaponaise, Sanae Takaichi, la semaine prochaine, et le journal Nikkei a indiqué qu’ils discuteraient, entre autres, des moyens de freiner les ventes spéculatives de yens.

Mais les analystes ne s'attendent pas à ce que le yen reste ferme longtemps.

"Sans une action plus ferme de la Banque du Japon, sous forme de hausses consécutives pour remédier à son retard sur la courbe, le yen devrait rester faible à court terme", a déclaré Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management.

Des interventions répétées augmentent la probabilité d'une action politique plus large entre juin et juillet , conformément au scénario prévu pour fin 2024, a ajouté Loo.

Ailleurs, la couronne norvégienne s'est raffermie après que la banque centrale a relevé son taux directeur de 4 % à 4,25 % et averti que l'inflation était trop élevée. Le dollar a atteint un nouveau plus bas en quatre ans et a finalement clôturé en baisse de 0,9 % à 9,249 couronnes, tandis que l'euro a reculé de 0,6 % à10,851 couronnes. EURNOK= NOK=

Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, a progressé de 0,3 % et s'échangeait en fin de séance à 0,7242 dollar, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis quatre ans mercredi. AUD/

La couronne suédoise s'est légèrement raffermie à 10,846 pour un euro et 9,21 pour un dollar EURSEK= SEK= après que la banque centrale a déclaré que le risque que la guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse de l'inflation s'était quelque peu accru, bien qu'elle ait maintenu son taux directeur inchangé à 1,75 %, comme prévu.