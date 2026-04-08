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FOREX-Le dollar chute alors que le cessez-le-feu de Donald Trump incite les marchés à prendre des risques
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 04:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix, ajout d'une citation d'analyste aux paragraphes 6-7) par Gregor Stuart Hunter

Le dollar a chuté à son plus bas niveau depuis un mois , tandis que l'euro, le yen, l'aussie et le kiwi se sont fortement redressés dans les échanges asiatiques mercredi, après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

Le yen JPY= s'est renforcé de 0,7% contre le billet vert à 158,50 pour un dollar. L'euro EUR= a progressé de 0,7% à 1,1677 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s'est appréciée de 0,8% à 1,3403 dollar.

Le dollar australien AUD= a grimpé de 1,2% à 0,7063 dollar et son homologue néo-zélandais NZD= a bondi de 1,1% à 0,5795 dollar.

Donald Trump avait auparavant menacé de lancer des attaques généralisées contre les infrastructures civiles de l'Iran, suscitant la condamnation internationale après avoir lancé un avertissement extraordinaire selon lequel "toute une civilisation mourra ce soir" si ses exigences n'étaient pas satisfaites.

L'appétit des investisseurs pour le risque est rapidement revenu après l'annonce du cessez-le-feu , moins de deux heures avant l'expiration dudélai fixé par Donald Trump à Téhéran pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

Si le détroit est rouvert, "nous pourrions être en mesure de consolider la reprise du risque que nous observons", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank à Sydney.

"Mais beaucoup de choses doivent se passer au cours des 14 prochains jours", a-t-il déclaré, ajoutant que les devises seraient vulnérables à un retracement de leurs mouvements récents dans l'intervalle. "Les marchés doivent encore faire preuve d'un certain scepticisme."

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est affaibli pour une troisième journée consécutive à 98,943, le plus bas depuis le 11 mars.

Les crypto-monnaies se sont redressées, le bitcoin BTC= progressant de3,2 % à 71 514,03 dollars, et l'éther

ETH= grimpant de5,7 % à 2 235,35 dollars.

Cryptoactif

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