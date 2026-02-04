Ford voit ses ventes aux USA baisser de plus de 5% en janvier
Le groupe de Dearborn (Michigan) dit avoir enregistré une baisse de 5,3% de ses ventes, à 135 362 unités, le mois dernier, essentiellement liée à une baisse de plus de 69% des ventes de ses véhicules 100% électriques.
Celles de véhicules hybrides ont, elles, diminué de 25%.
Les ventes de pick-up et de vans, son premier marché, ont reculé de 9,2%, tandis que celles de SUV ont reculé de 2%.
La Mustang a progressé de son côté de plus de 50%.
Fin 2025, le constructeur automobile avait fait part de son intention de lancer un plan de rationalisation de ses activités dans la mobilité électrique aux Etats-Unis, devant se traduire par des charges de l'ordre de 19,5 milliards de dollars du fait de l'arrêt de la production de certains grands véhicules électriques.
Une décision que l'équipe de direction avait justifié par une demande inférieure aux attentes, des coûts élevés et des changements réglementaires.
A la Bourse de New York, l'action Ford cédait autour de 1% mercredi en début de séance, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice de référence S&P 500.
