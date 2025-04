Ford: ventes en baisse de 1,3% aux USA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - Ford a fait état mardi de ventes en baisse de 1,3% aux Etats-Unis au premier trimestre, en dépit de la bonne tenue de ses ventes de pick-up.



Le deuxième constructeur américain derrière GM indique avoir écoulé 501.291 véhicules sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 508.083 unités sur la même période de l'an dernier.



Le groupe souligne que ses ventes de pick-up ont pourtant signé leur meilleur début d'année en plus de 20 ans, avec un bond de 24,5% à 190.389 unités pour le Ford F-Series, son modèle le plus vendu aux Etats-Unis.



Par catégories de véhicules, la hausse atteint 15% au total pour les pick-up et camionnettes, mais cette progression a été plus que compensée par la chute de 31,6% des voitures de tourisme et par la baisse de 15,7% de ses SUV.



L'action Ford reculait de 0,1% mardi matin dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.





