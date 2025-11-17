Ford va vendre des véhicules d'occasion sur Amazon, rejoignant ainsi Hyundai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Les clients d'Amazon

AMZN.O peuvent parcourir et acheter des véhicules Ford Motor

F.N sur la plateforme de commerce électronique à partir de lundi, rejoignant ainsi Hyundai dans l'ajout d'options en ligne pour les clients qui veulent éviter les concessionnaires.

Le constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, et l'entreprise technologique ont déclaré que les clients pourront parcourir l'inventaire des véhicules d'occasion d'un concessionnaire participant directement par le biais d'Amazon.

Le programme se concentre pour l'instant sur Los Angeles, Seattle et Dallas, et ne proposera dans un premier temps que des véhicules d'occasion certifiés, c'est-à-dire des modèles d'occasion ayant subi des inspections rigoureuses et vendus avec des garanties spécifiques.

Les constructeurs automobiles s'efforcent d'offrir une expérience d'achat en ligne plus fluide à ceux qui hésitent à passer des heures chez les concessionnaires. Tesla TSLA.O vend des véhicules électriques directement aux consommateurs en ligne, tandis que Ford et General Motors GM.N sont tenus par les lois des États américains de vendre par l'intermédiaire de concessionnaires franchisés.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que le modèle de vente directe de Tesla lui conférait un avantage significatif en termes de coûts. Sous sa direction, Ford a élargi la disponibilité en ligne pour les clients, en particulier pour les modèles électriques.

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré fin 2023 qu'il vendrait de nouveaux modèles sur Amazon, devenant ainsi le premier constructeur automobile à le faire. Ford est le deuxième constructeur automobile à proposer ses modèles sur la plateforme, a déclaré un porte-parole d'Amazon Autos.

Ford a déclaré que 160 à 180 concessionnaires ont exprimé leur intérêt pour le programme et qu'une vingtaine d'entre eux sont en train de lancer des ventes par l'intermédiaire d'Amazon. Les clients peuvent effectuer leur achat en ligne, mais doivent retirer leur véhicule chez le concessionnaire de leur choix.