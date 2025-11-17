 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 123,18
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford va vendre des véhicules d'occasion sur Amazon, rejoignant ainsi Hyundai
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Les clients d'Amazon

AMZN.O peuvent parcourir et acheter des véhicules Ford Motor

F.N sur la plateforme de commerce électronique à partir de lundi, rejoignant ainsi Hyundai dans l'ajout d'options en ligne pour les clients qui veulent éviter les concessionnaires.

Le constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, et l'entreprise technologique ont déclaré que les clients pourront parcourir l'inventaire des véhicules d'occasion d'un concessionnaire participant directement par le biais d'Amazon.

Le programme se concentre pour l'instant sur Los Angeles, Seattle et Dallas, et ne proposera dans un premier temps que des véhicules d'occasion certifiés, c'est-à-dire des modèles d'occasion ayant subi des inspections rigoureuses et vendus avec des garanties spécifiques.

Les constructeurs automobiles s'efforcent d'offrir une expérience d'achat en ligne plus fluide à ceux qui hésitent à passer des heures chez les concessionnaires. Tesla TSLA.O vend des véhicules électriques directement aux consommateurs en ligne, tandis que Ford et General Motors GM.N sont tenus par les lois des États américains de vendre par l'intermédiaire de concessionnaires franchisés.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que le modèle de vente directe de Tesla lui conférait un avantage significatif en termes de coûts. Sous sa direction, Ford a élargi la disponibilité en ligne pour les clients, en particulier pour les modèles électriques.

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré fin 2023 qu'il vendrait de nouveaux modèles sur Amazon, devenant ainsi le premier constructeur automobile à le faire. Ford est le deuxième constructeur automobile à proposer ses modèles sur la plateforme, a déclaré un porte-parole d'Amazon Autos.

Ford a déclaré que 160 à 180 concessionnaires ont exprimé leur intérêt pour le programme et qu'une vingtaine d'entre eux sont en train de lancer des ventes par l'intermédiaire d'Amazon. Les clients peuvent effectuer leur achat en ligne, mais doivent retirer leur véhicule chez le concessionnaire de leur choix.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
234,6900 USD NASDAQ 0,00%
FORD MOTOR
13,195 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
70,560 USD NYSE 0,00%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
TESLA
404,3500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: recul plus marqué que prévu du PIB au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:51 

    Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, secouée par les droits de douane américains, s'est contracté davantage que prévu au troisième trimestre, reculant de 0,5% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank