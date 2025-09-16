Ford va supprimer jusqu'à 1 000 emplois en Allemagne dans les véhicules électriques

(AOF) - Ford va supprimer jusqu’à 1 000 postes dans la production de voitures électriques à Cologne, en Allemagne. Pour justifier sa décision, le constructeur automobile américain évoque la faiblesse de la demande. La demande de véhicules électriques sur le Vieux-Continent est nettement en dessous des prévisions. Des indemnités de départ volontaire seront offertes aux personnes concernées, a précisé le groupe.
