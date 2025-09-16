Ford va supprimer jusqu'à 1.000 emplois dans son usine de VE à Cologne

Ford F.N va supprimer jusqu'à 1.000 emplois dans la production de voitures électriques dans son site à Cologne, en Allemagne, en raison de la faiblesse de la demande, a déclaré mardi le constructeur automobile américain.

"En Europe, la demande de voitures électriques reste bien en deçà des prévisions de l'industrie", indique un communiqué du groupe.

"Ford va donc faire passer la production de l'usine de Cologne à une seule équipe à partir de janvier 2026", ce qui entraînera les suppressions d'emplois, peut-on lire également.

Le groupe a déclaré qu'il offrirait des indemnités de départ volontaire aux personnes concernées dans son centre de véhicules électriques à Cologne.

Ford a subi une restructuration douloureuse en Allemagne, ce qui a eu un impact sur des milliers d'emplois, notamment à Cologne et à Saarlouis, où l'usine devrait fermer ses portes.

