Ford va supprimer 1 000 emplois dans son usine allemande de voitures électriques de Cologne

Ford va supprimer jusqu'à 1 000 emplois dans la production de voitures électriques dans la ville allemande de Cologne en raison de la faiblesse de la demande, a déclaré le constructeur automobile américain dans un communiqué mardi.

"En Europe, la demande de voitures électriques reste bien en deçà des prévisions de l'industrie", indique le communiqué.

"Ford va donc faire passer la production de l'usine de Cologne à un seul poste à partir de janvier 2026", ce qui entraînera les suppressions d'emplois, ajoute le communiqué.

L'entreprise a déclaré qu'elle offrirait des indemnités de départ volontaire aux personnes concernées dans son centre de véhicules électriques de Cologne.

Ford a subi une restructuration douloureuse en Allemagne qui a eu un impact sur des milliers d'emplois , y compris sur son site de Cologne ainsi que sur une usine à Saarlouis qui est sur le point de fermer.