Ford: va revenir aux 24 Heures du Mans information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company reviendra au plus haut niveau des courses de prototypes de voitures de sport dans le Championnat du monde d'endurance de la FIA (FIA WEC) en 2027.



Ford Performance a pour objectif de s'attaquer une fois de plus à la course la plus exigeante du sport : les 24 Heures du Mans.



Entre 1966 et 1969, Ford a remporté quatre victoires consécutives au classement général de toutes les courses de voitures de sport d'endurance dans la ville du Mans, en France. Depuis lors, Ford s'est concentré sur les victoires de classe, d'abord en 2016 avec la Ford GT en GTLM et plus récemment avec la Ford Mustang GT3.



'Il n'y a pas de circuit ou de course qui compte plus pour notre histoire que Le Mans. C'est là que nous avons affronté Ferrari et gagné dans les années 1960. C'est là que nous sommes revenus 50 ans plus tard et que nous avons choqué le monde et battu Ferrari à nouveau' a déclaré Bill Ford, président exécutif de Ford Motor Company.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,26 USD NYSE +0,88%