Ford va rappeler près de 230 000 véhicules américains en raison d'une défaillance de l'affichage du tableau de bord, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte du paragraphe 2)

Ford F.N rappelle 229 609 véhicules Bronco aux Etats-Unis en raison d'une défaillance de l'affichage du tableau de bord, comme les voyants d'avertissement ou la vitesse du véhicule, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

L'organisme de réglementation a précisé que le logiciel du tableau de bord sera mis à jour gratuitement par un concessionnaire ou par une mise à jour Over-the-Air (OTA).

Par ailleurs, le constructeur de la Mustang rappelle également 20 558 de ses véhicules hybrides en raison d'un défaut de fabrication des cellules de la batterie haute tension, qui pourrait entraîner une défaillance de la batterie.

Le mois dernier, , le constructeur automobile a rappelé 79 781 véhicules aux États-Unis en raison de risques de détachement des panneaux intérieurs près des portes avant et de l'arrêt des feux arrière.