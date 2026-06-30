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Ford va rappeler plus de 741 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié au système de freinage de stationnement, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires fournies par la NHTSA)

Ford F.N procède au rappel de 741 195 véhicules aux États-Unis en raison d’un défaut de la boîte de vitesses susceptible d’endommager le système de freinage de stationnement, ce qui pourrait entraîner le déplacement intempestif des véhicules, a déclaré mardi l’Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne certains modèles Navigator et Expedition des années 2018 à 2021, Explorer des années 2020 à 2021, Lincoln Aviator et F-150 de 2021, a précisé l'organisme de régulation.

Les concessionnaires mettront à jour le logiciel, et inspecteront et remplaceront gratuitement tout composant de la transmission endommagé, selon la NHTSA.

Par ailleurs, Ford procède également au rappel de 36 046 véhicules de son modèle Bronco aux États-Unis en raison d’élargisseurs d’ailes mal fixés qui peuvent se détacher du véhicule, constituant ainsi un danger routier et augmentant le risque d’accident, selon la NHTSA.

Les élargisseurs d’ailes sont les extensions incurvées situées au-dessus des pneus qui s’adaptent autour des passages de roue du véhicule.

Les concessionnaires inspecteront et répareront, ou remplaceront si nécessaire, les élargisseurs d’ailes gratuitement, dans le cadre de cette mesure de rappel, a indiqué la NHTSA.

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