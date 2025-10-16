Ford va rappeler plus de 59 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de chauffage du bloc moteur, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N rappelle 59 006 véhicules aux États-Unis car le chauffe-moteur peut se fissurer et développer une fuite de liquide de refroidissement, provoquant un court-circuit lorsque le chauffe-moteur est branché, a déclaré jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).