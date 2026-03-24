Ford va rappeler plus de 254 600 véhicules américains en raison de problèmes liés à des fonctions d'assistance, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N rappelle 254 640 véhicules aux Etats-Unis en raison de problèmes pouvant entraîner la perte de l'image de la caméra de recul et de certaines fonctions avancées d'aide à la conduite, a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).