Ford va rappeler environ 227 000 véhicules aux États-Unis pour des problèmes de pare-brise et de sièges, selon la NHTSA

Ford Motor F.N rappelle 227.006 véhicules aux Etats-Unis pour des problèmes allant de bulles d'air dans le verre du pare-brise à des cadres de sièges desserrés, a déclaré jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Les rappels concernent 163 256 Bronco SUV pour des sièges avant dont les boulons pourraient être desserrés, et 56 841 Lincoln et Explorer pour des pare-brise présentant des bulles d'air visibles, selon la NHTSA.

Il s'agit également de 6 909 fourgonnettes Econoline dont les systèmes de dégivrage et de désembuage sont inopérants.

Les concessionnaires remplaceront gratuitement les pièces défectueuses à l'origine des rappels, a indiqué la NHTSA.

Ford a rappelé 175 000 véhicules mercredi, en raison du détachement des déflecteurs de vent du toit ouvrant. Le rappel concernait les SUV Ford Expedition et Lincoln Navigator, ainsi que les camionnettes de la série F.