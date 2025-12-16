Ford va passer une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et mettre fin à plusieurs modèles de véhicules électriques ; l'action est en hausse

16 décembre - ** L'action de Ford F.N a augmenté de près de 1,3 % à 13,82 $ avant le marché ** Le constructeur automobile a déclaré lundi qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il allait mettre fin à plusieurs modèles de véhicules électriques, dans l'exemple le plus dramatique à ce jour du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE

** TD Cowen maintient la note "hold" sur l'action, déclare que l'action de Ford devrait aider à conduire le Model-e à la rentabilité d'ici 2029

** La Model-e devrait montrer une amélioration en 2026, bien que certains des avantages de la restructuration (D&A) devraient être compensés par des dépenses plus élevées pour les véhicules électriques, les dépenses liées à Renault et les investissements dans le stockage de l'énergie - courtage

** La note moyenne de 23 analystes est "hold"; PT médian 13 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 38 % depuis le début de l'année