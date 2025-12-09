Ford utilisera la technologie et les usines de Renault pour lutter contre les VE chinoises bon marché en Europe

Les petits véhicules électriques européens comblent une lacune dans la gamme de Ford

Le partenariat a été formé après que l'équipe de Renault a visité Ford à Détroit

La part de Ford sur les marchés européens des voitures particulières a diminué

Renault RENA.PA développera conjointement avec Ford F.N de petits véhicules électriques moins chers pour le marché européen et s'associera également pour produire des fourgonnettes commerciales afin de réduire les coûts et de faire face à la concurrence croissante des rivaux chinois, ont déclaré les entreprises mardi.

"Nous savons que nous nous battons pour notre survie dans notre industrie", a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, à des journalistes à Paris lundi avant l'annonce, en décrivant la réponse de Ford à la menace posée par la concurrence chinoise moins chère. "Il n'y a pas de meilleur exemple qu'ici en Europe."

Les constructeurs automobiles traditionnels d'Europe sont confrontés à un afflux de rivaux chinois, de BYD 002594.SZ à Changan 000625.SZ et Xpeng 9868.HK .

COMBLER UNE LACUNE DANS LA GAMME

Dans le cadre du partenariat Ford-Renault, le premier des deux petits véhicules électriques prévus - qui seront produits dans une usine Renault dans le nord de la France - arrivera dans les salles d'exposition européennes en 2028. Ils seront plus petits que ceux que Ford prévoit pour le marché américain et combleront une lacune dans la gamme du constructeur automobile, a déclaré Jim Farley.

Les deux constructeurs automobiles développeront également conjointement des fourgonnettes de marque Renault et Ford pour l'Europe.

Dans une note à la clientèle, Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo-BHF, a écrit que l'accord permettait à Renault de compenser ses coûts fixes et de générer des revenus, tout en offrant à Ford "une voie d'accès au marché efficace en termes de capital pour les VE abordables".

De manière plus générale, ce partenariat souligne la nécessité croissante d'une "coopération pragmatique" entre les constructeurs automobiles traditionnels pour contrer la concurrence chinoise à bas prix, a-t-il écrit.

UNE PUISSANCE POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

"Ensemble, nous pouvons créer une centrale de véhicules utilitaires légers en Europe avec laquelle il serait très difficile pour les Chinois de rivaliser", a déclaré Jim Farley.

Bien qu'il y ait peu de fourgonnettes de marque chinoise en vente en Europe, Jim Farley a déclaré que les deux entreprises "sont en concurrence directe avec eux tous les jours" sur les marchés émergents .

"Les Chinois arriveront bientôt et c'est pourquoi je ne veux pas attendre", a déclaré François Provost, directeur général de Renault.

Le partenariat a été conclu après qu'une équipe de Renault a visité le siège de Ford à Detroit en mars. Farley et Provost ont tous deux déclaré que les deux constructeurs n'envisageaient pas de fusionner.

La part de Ford sur le marché européen des voitures particulières a presque diminué de moitié en Europe, passant de 6,1 % en 2019 à 3,3 % au cours des dix premiers mois de cette année, car le constructeur s'est retiré des ventes de véhicules particuliers. Dans le cadre d'une série de restructurations , l'entreprise a supprimé des emplois et a fermé cette année son usine de Saarlouis en Allemagne.

Étant donné le retrait du soutien aux VE de l'administration du président américain Donald Trump, le deuxième constructeur automobile américain doit faire face à la double dépense d'investir dans des modèles à moteur à combustion et dans une nouvelle technologie coûteuse pour les VE.

L'utilisation des plateformes de VE de Renault avec les modèles de Ford devrait aider le constructeur automobile américain à rivaliser sur le marché européen des voitures électriques avec les constructeurs automobiles traditionnels tels que Volkswagen VOWG.DE ainsi qu'avec les Chinois.

Jim Farley, directeur général de Ford, a déclaré que le partenariat avec Renault viendrait compléter celui qui existe déjà avec Volkswagen.

Le constructeur automobile français développe également des fourgonnettes avec Nissan et le groupe Volvo.

LE PLUS PETIT CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE EUROPÉEN

Renault est le plus petit constructeur automobile grand public d'Europe et ne vend pas de véhicules en Chine ou aux États-Unis, les deux plus grands marchés automobiles du monde.

Le constructeur automobile français recherche activement des partenariats pour mieux exploiter ses usines et réduire la charge que représente le développement de nouveaux véhicules électriques.

En 2026, Renault produira deux véhicules utilisant des plates-formes de la société chinoise Geely GEELY.UL au Brésil et est en pourparlers avec d'autres constructeurs automobiles, dont le chinois Chery 9973.HK , pour produire et vendre conjointement des voitures.

"Notre ambition (...) est de montrer qu'en Europe, nous pouvons produire des voitures électriques de manière aussi compétitive que n'importe qui, y compris les Chinois", a déclaré François Provost.