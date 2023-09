Ford: une ancienne Toyota devient directrice marketing information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 16:46

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi la nomination de Lisa Materazzo, l'ancienne patronne du marketing de Toyota en Amérique du Nord, au poste de directrice marketing, avec effet immédiat.



Dans ses nouvelles fonctions, Materazzo - qui rapportera au directeur général Jim Farley - sera chargée de la planification de la production et des activités marketing pour Ford Blue (conception de véhicules hybrides et à essence), Ford Model e (véhicules électriques et logiciels intégrés) et Ford Pro (assistance aux clients commerciaux).



Elle chapeautera également les aspects marketing des divisions Ford Performance (voitures de course) et Lincoln (véhicules haut de gamme).



Parallèlement, Elena Ford - qui était jusqu'ici directrice de l'expérience-client - va prendre le rôle de directrice de l'engagement des concessionnaires afin d'accélérer le réseau de près de 10.000 concessions du constructeur.



Enfin, William Clay 'Will' Ford III a été nommé au poste de manager général de Ford Performance avec notamment l'objectif de multiplier les partenariats autour de la marque de sport dans le monde entier.