Ford: titre en hausse, un broker relève son conseil

(CercleFinance.com) - Ford gagne près de 1% à New York, alors que tout en maintenant son objectif de cours à 14 dollars, Barclays a annoncer relever sa recommandation sur le titre de' pondérer en ligne' à 'surpondérer', adoptant plus largement une vision positive du secteur automobile américain.



Le broker met en avant une valorisation selon lui historiquement bon marché pour Ford et General Motors -lui aussi relevé à 'surpondérer'-, affichant toutefois une préférence pour le second par rapport au premier.



Allant au-delà de la grève de l'UAW, Barclays souligne aussi des estimations pour 2024 meilleures que ce qui était craint, et voit une trajectoire positive des BPA dans le secteur. Il privilégie cependant les équipementiers aux constructeurs.





