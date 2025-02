Ford: série de changements à la direction du groupe information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce aujourd'hui des changements clés au sein de sa direction, dans le cadre de l'accélération de son plan Ford+, visant à transformer l'entreprise en une 'société dynamique, en pleine croissance, axée sur les produits, les services et les logiciels'.



Jim Farley, directeur général de Ford, a déclaré travailler à bâtir une équipe dirigeante 'talentueuse et déterminée', capable de 'livrer des résultats tout en transformant Ford en une entreprise à plus forte croissance et à marges plus élevées'.



Par conséquent, Sherry House, actuelle vice-présidente des finances, deviendra directrice financière de Ford à compter du 6 février, succédant à John Lawler, qui se concentrera désormais sur la stratégie, les partenariats et le développement corporate en tant que vice-président.



Marin Gjaja est nommé directeur de la stratégie après avoir occupé des rôles clés depuis son arrivée en 2022, et il reportera à Farley et Lawler.



Enfin, Ford annonce la retraite de David McClelland, responsable de la stratégie chez Ford depuis 2019, à la fin du premier trimestre, après 32 ans de carrière mondiale au sein de l'entreprise.





