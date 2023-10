Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: S&P relève sa note, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a annoncé mardi avoir avoir relevé sa note de crédit sur Ford, qui passe de 'BB+' à 'BBB-' avec une perspective maintenue à 'stable'.



Dans un communiqué, l'agence de notation déclare s'attendre à ce que la marge opérationnelle du groupe automobile américain dépasse largement le seuil des 8% en 2024, puis 2025, au vu de sa solide dynamique commerciale et de sa bonne maîtrise des coûts.



S&P fait remarquer que le constructeur disposait d'une trésorerie de l'ordre de 51 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, un montant jugé largement suffisant pour lui assurer la flexibilité financière nécessaire en vue d'assurer le financement de son changement stratégique 'disruptif' sur un marché très concurrentiel.



L'agence ajoute que sa perspective 'stable' reflète la perspective de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de coûts dans les 24 prochains mois qui devrait permettre de plus que compenser la montée des coûts salariaux, les pertes essuyées sur la gamme 'Model e' et les pressions grandissantes sur ses prix du fait du ralentissement économique.



Suite à ces commentaires, le titre Ford grimpait de 2,7% mardi à la Bourse de New York, à comparer avec un gain de seulement 0,1% pour l'indice S&P 500.





FORD MOTOR