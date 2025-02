Ford s'attend à une baisse de son Ebit ajusté en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société s'attend à ce que "l'EBIT ajusté du premier trimestre 2025 soit à peu près à l'équilibre en raison de la baisse des ventes en gros et d'un mix défavorable, y compris l'activité de lancement dans les principales usines d'assemblage américaines, notamment Kentucky Truck et Michigan Assembly Plants".

(AOF) - En 2024, le chiffre d'affaires de Ford a augmenté de 5% pour atteindre 185 milliards de dollars. Le bénéfice net s'élève à 5,9 milliards de dollars, soit une progression de 1,5%. L'Ebit ajusté à 10,2 milliards de dollars est en légère baisse de 0,2%. Le flux de trésorerie d'exploitation s'élève à 15,4 milliards de dollars, en légère hausse de 0,5%. Le conseil d'administration de Ford a déclaré un dividende ordinaire de 0,15 dollar par action pour le premier trimestre, plus un dividende supplémentaire de 0,15 dollar par action, payable le 3 mars aux actionnaires inscrits le 18 février.

