Ford s'associe avec TXU Energy

(AOF) - Le constructeur automobile Ford s'associe avec l'électricien texan TXU Energy pour proposer une offre de recharge de véhicules électrique à domicile aux clients particuliers ayant des SUV et camions électriques Ford au Texas. Le programme TXU Free EV Miles offre à ces clients la possibilité de recharger leur véhicule à la maison entièrement gratuitement, étant donné que plus de 80% de la recharge s'effectue à la maison.

Les clients Ford recevront un crédit sur leur facture TXU Energy pour toute l'énergie domestique utilisée pour la recharge du véhicule pendant les heures de recharge gratuite, c'est-à-dire entre 19 heures et 13 heures le lendemain, et ce tout au long de l'année.

Grâce à ce programme, Ford souhaite sensibiliser les texans aux avantages de la conduite électrique tout en incitant les consommateurs à charger leur véhicule lorsque la demande sur le réseau est la plus faible.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.