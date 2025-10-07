 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 983,01
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford risque de diminuer la production de son F-150 après un incendie dans l'usine d'un prestataire
information fournie par AOF 07/10/2025 à 14:23

(AOF) - Selon le Wall Street Journal, un incendie a détruit une partie d’un site de production d’aluminium de la société Novelis dans l’État de New York. Cette usine est dédiée à la production de tôles d’aluminium utilisée par l’industrie automobile. Ford est l’un des principaux clients de cette usine, notamment pour son pick-up F-150, l’un des modèles du groupe qui génère le plus de profits. Le site devrait être à l’arrêt jusqu’au début de l’année prochaine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,715 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank