Ford risque de diminuer la production de son F-150 après un incendie dans l'usine d'un prestataire

(AOF) - Selon le Wall Street Journal, un incendie a détruit une partie d’un site de production d’aluminium de la société Novelis dans l’État de New York. Cette usine est dédiée à la production de tôles d’aluminium utilisée par l’industrie automobile. Ford est l’un des principaux clients de cette usine, notamment pour son pick-up F-150, l’un des modèles du groupe qui génère le plus de profits. Le site devrait être à l’arrêt jusqu’au début de l’année prochaine.
