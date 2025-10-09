 Aller au contenu principal
Ford revient sur son intention de demander des crédits d'impôt pour les véhicules électriques, à l'instar de GM
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Ford Motor F.N revient sur un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7 500 $ sur les contrats de location de véhicules électriques après l'expiration de la subvention fédérale le 30 septembre, a déclaré la société jeudi.

"Ford ne demandera pas le crédit d'impôt pour les véhicules électriques, mais maintiendra les loyers compétitifs que nous avons sur le marché aujourd'hui", a déclaré un porte-parole.

