Ford: rétablissement d'objectifs pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 13:15









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Ford a restauré des objectifs pour l'ensemble de 2025, dont un profit opérationnel (EBIT) ajusté de 6,5 à 7,5 milliards de dollars, et un free cash-flow de 3,5 à 4,5 milliards.



Sur son deuxième trimestre, le constructeur automobile a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,37 dollar, contre 0,47 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté de 2,1 milliards de dollars, soit une marge en baisse de 1,5 point à 4,3%.



Avec une hausse de 4% des volumes vendus à 1,18 million de véhicules, Ford a vu ses revenus croitre de 5% à 50,2 milliards de dollars, les croissances des segments électrique (+105%) et Pro (+11%) ayant compensé un recul du segment Blue (-3%).





Valeurs associées FORD MOTOR 10,910 USD NYSE 0,00%