Ford reporte à 2028 la commercialisation de ses pick-up et fourgonnettes électriques, à la recherche d'options plus petites et plus abordables

(Mises à jour avec confirmation et commentaire de l'entreprise aux paragraphes 1 à 3, citation de la directrice générale au paragraphe 6, détails de l'événement EV au paragraphe 8) par Nora Eckert et Anshuman Tripathy

Ford Motor F.N retarde le lancement de deux véhicules électriques de nouvelle génération, car il se concentre sur des modèles plus petits et plus abordables, a déclaré la société jeudi.

Le constructeur automobile a déclaré avoir récemment informé ses fournisseurs qu'un pick-up électrique de grande taille, dont la production était prévue dans son usine d'assemblage BlueOval City dans le Tennessee, serait reporté de 2027 à 2028. En plus de ce successeur tant attendu du pick-up électrique F-150 Lightning, Ford a également retardé la production de son fourgon E-transit dans l'Ohio de 2026 à 2028.

"Le F-150 Lightning, le pick-up électrique le plus vendu en Amérique, et l'E-Transit continuent de répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui", a déclaré la société, ajoutant qu'elle "ajustera avec souplesse le calendrier de lancement de ses produits pour répondre aux besoins du marché et à la demande des clients, tout en visant une meilleure rentabilité"

Automotive News avait déjà fait état de ces retards dans le domaine des véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles chinois ont réduit les coûts de production des véhicules électriques et proposent des modèles moins chers aux consommateurs. En réponse à cette pression, Ford et d'autres constructeurs automobiles se concentrent sur la production de modèles abordables sur une plateforme rationalisée, en mettant l'accent sur la livraison de véhicules électriques plus petits.

"Le marché des véhicules électriques purs aux États-Unis nous semble très clair: il s'agit de petits véhicules utilisés pour les trajets quotidiens et en ville", a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière.

Ford, qui a été confronté à des problèmes de qualité coûteux et qui est en tête du secteur en ce qui concerne les rappels, a précédemment prévu des pertes pouvant aller jusqu'à 5,5 milliards de dollars dans ses activités liées aux véhicules électriques et aux logiciels pour 2025.

L'année dernière, l'entreprise a abandonné ses projets de SUV électrique à trois rangées, . Farley a déclaré par la suite que les grands modèles de véhicules électriques n'étaient pas la priorité de l'entreprise dans le cadre du développement de futurs véhicules alimentés par des batteries. Ford présentera les plans de certains de ses modèles et technologies EV à venir le 11 août lors d'un événement dans le Kentucky, a déclaré M. Farley.