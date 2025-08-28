Ford rappelle près de 500 000 véhicules en raison d'une fuite de liquide de frein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N rappelle près de 500 000 véhicules aux États-Unis pour un problème de fuite de liquide de frein, a annoncé jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière (Administration nationale de la sécurité routière).