Ford rappelle près de 109 000 véhicules, selon la NHTSA

Ford F.N a rappelé 108.762 véhicules aux Etats-Unis en raison de problèmes liés à un couvercle de charnière de hayon mal fixé qui pourrait se détacher des véhicules, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains modèles Escape 2020-2022 et Escape 2025. Les concessionnaires inspecteront et réinstalleront ou remplaceront gratuitement tout couvercle de charnière de hayon manquant, si nécessaire, a indiqué l'autorité de régulation.

Séparément, Ford a également rappelé près de 12.000 véhicules Lincoln MKT 2016-2019, car les garnitures de porte des montants B du conducteur et du passager avant pourraient se détacher, ce qui augmenterait le risque d'accident, a déclaré le régulateur de la sécurité automobile.