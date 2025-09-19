Ford rappelle près de 102 000 véhicules en raison d'un risque de détachement de la garniture de porte, selon la NHTSA

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Ford Motor F.N rappelle 101 944 berlines Taurus aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de la garniture de porte pendant la conduite, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le problème concerne la garniture du montant B des portières du conducteur et du passager avant, qui peut se détacher pendant la conduite du véhicule. Les pièces de garniture détachées peuvent tomber sur la route, causant un risque routier, a déclaré la NHTSA dans l'avis.

Le rappel concerne les véhicules des années modèles 2016 à 2019, a précisé l'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile, ajoutant que les concessionnaires Ford inspecteront les véhicules concernés et répareront ou remplaceront gratuitement les garnitures si nécessaire.