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Ford rappelle plus de 420 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une défaillance des essuie-glaces
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Ford Motor F.N rappelle 422.613 véhicules aux Etats-Unis en raison d'une défaillance des essuie-glaces, a annoncé mardi l'agence américaine de sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne les SUV Lincoln Navigator et Ford Expedition, ainsi que certains camions de la série F, a indiqué la NHTSA.

* Les bras d'essuie-glace peuvent se briser, entraînant une défaillance des essuie-glaces, selon la NHTSA.

* L'agence a indiqué que les concessionnaires inspecteraient et remplaceraient les bras d'essuie-glace.

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